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В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Киев, Пятница 14 июня 2024 06:20
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В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги Фото: россияне запустили баллистическую ракету в направлении Киева (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремел взрыв. Предположительно силы ПВО сбили скоростную цель за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена повторная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.

Позже в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета "Кинжал".

Ночной обстрел Украины

Вечером 13 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников типа "Шахед".

Позже стало известно о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы Оленья в Мурманской области.

Около 3:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет с вражеских бомбардировщиков.

Большинство ракет, а также дронов "Шахед", атаковали Староконстантинов Хмельницкой области.

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