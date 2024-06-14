В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Запорожье", - написал он.

За несколько минут до взрыва Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

В 1:32 ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в направлении Запорожья, а в 1:34 о подлете еще одной ракеты к городу.

В 1:36 мониторинговые паблики ообщили о повторных взрывах в Запорожье.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 1:29.