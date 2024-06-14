В Запорожье прозвучали взрывы
В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.
"Взрыв в Запорожье", - написал он.
За несколько минут до взрыва Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
В 1:32 ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в направлении Запорожья, а в 1:34 о подлете еще одной ракеты к городу.
В 1:36 мониторинговые паблики ообщили о повторных взрывах в Запорожье.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 1:29.
Обстрелы Украины
В ночь на 14 июня россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях страны еще до полуночи была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в Харькове прогремел взрыв.
Позже в России взлетели в воздух бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.
12 июня россияне ударили ракетами по критическому объекту в Запорожье. К счастью, никто не пострадал.
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