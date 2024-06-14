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В Запорожье прозвучали взрывы

Запорожье, Пятница 14 июня 2024 01:45
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В Запорожье прозвучали взрывы Фото: россияне атаковали ракетами Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Запорожье", - написал он.

За несколько минут до взрыва Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

В 1:32 ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в направлении Запорожья, а в 1:34 о подлете еще одной ракеты к городу.

В 1:36 мониторинговые паблики ообщили о повторных взрывах в Запорожье.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 1:29.

Обстрелы Украины

В ночь на 14 июня россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях страны еще до полуночи была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в Харькове прогремел взрыв.

Позже в России взлетели в воздух бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

12 июня россияне ударили ракетами по критическому объекту в Запорожье. К счастью, никто не пострадал.

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