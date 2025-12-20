RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Российский флаг действительно был поднят над Киевом, - пресс-секретарь Нацполиции

Фото: детали пока устанавливаются (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

В субботу, 20 декабря, в сети распространилось видео с летающим дроном с российским флагом над Киевом. После уточнения выяснилось, что кадры все же были реальными, а не фейком.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", - отметила она.

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня в сети были распространены кадры, на которых дрон летал над Киевом с российским флагом. Позже полиция Киева проверила эту информацию и подтверждений этому не нашла.

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк", - заявила тогда Юлия Гирдвилис.

Однако, как стало известно сейчас, видео все же было реальным.

Фейки от России

Отметим, что в последнее время в соцсетях довольно много случается различных вбросов, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта, которые на самом деле не соответствуют действительности.

Например, недавно в Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандисты РФ снова массово тиражируют фейковые материалы о Купянске, созданные с помощью ИИ.

Кроме того, прокремлевские ресурсы снова запустили в TikTok ролики, где якобы "воины ВСУ" находятся на разных участках фронта и говорят об обвале обороны. Но в реальности, эти видео тоже созданы с помощью искусственного интеллекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДрониНациональная полиция