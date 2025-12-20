Российский флаг действительно был поднят над Киевом, - пресс-секретарь Нацполиции

Что предшествовало

Напомним, сегодня в сети были распространены кадры, на которых дрон летал над Киевом с российским флагом. Позже полиция Киева проверила эту информацию и подтверждений этому не нашла.

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк", - заявила тогда Юлия Гирдвилис.

Однако, как стало известно сейчас, видео все же было реальным.

Фейки от России

Отметим, что в последнее время в соцсетях довольно много случается различных вбросов, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта, которые на самом деле не соответствуют действительности.

Например, недавно в Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандисты РФ снова массово тиражируют фейковые материалы о Купянске, созданные с помощью ИИ.

Кроме того, прокремлевские ресурсы снова запустили в TikTok ролики, где якобы "воины ВСУ" находятся на разных участках фронта и говорят об обвале обороны. Но в реальности, эти видео тоже созданы с помощью искусственного интеллекта.