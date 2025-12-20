UA

Російський прапор дійсно було піднято над Києвом, - речниця Нацполіції

Фото: деталі наразі встановлюються (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова

У суботу, 20 грудня, у мережі поширилося відео з літаючим дроном із російським прапором над Києвом. Після уточнення з'ясувалося, що кадри все ж були реальними, а не фейком.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються", - зазначила вона.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні у мережі були поширені кадри, на яких дрон літав над Києвом з російським прапором. Пізніше поліція Києва перевірила цю інформацію та підтверджень цьому не знайшла.

"Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк", - заявила тоді Юлія Гірдвіліс.

Однак, як стало відомо зараз, відео все ж було реальним.

Фейки від Росії

Зазначимо, що останнім часом у соцмережах досить багато трапляється різних вкидів, у тому числі створених за допомогою штучного інтелекту, які насправді не відповідають дійсності.

Наприклад, нещодавно в Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандисти РФ знову масово тиражують фейкові матеріали про Куп'янськ, створені за допомогою ШІ.

Крім того, прокремлівські ресурси знову запустили в TikTok ролики, де нібито "воїни ЗСУ" знаходяться на різних ділянках фронту і говорять про обвал оборони. Але в реальності, ці відео теж створені за допомогою штучного інтелекту.

