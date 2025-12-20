ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Российский флаг действительно был поднят над Киевом, - пресс-секретарь Нацполиции

Суббота 20 декабря 2025 17:45
UA EN RU
Российский флаг действительно был поднят над Киевом, - пресс-секретарь Нацполиции Фото: детали пока устанавливаются (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

В субботу, 20 декабря, в сети распространилось видео с летающим дроном с российским флагом над Киевом. После уточнения выяснилось, что кадры все же были реальными, а не фейком.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", - отметила она.

Что предшествовало

Напомним, сегодня в сети были распространены кадры, на которых дрон летал над Киевом с российским флагом. Позже полиция Киева проверила эту информацию и подтверждений этому не нашла.

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк", - заявила тогда Юлия Гирдвилис.

Однако, как стало известно сейчас, видео все же было реальным.

Фейки от России

Отметим, что в последнее время в соцсетях довольно много случается различных вбросов, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта, которые на самом деле не соответствуют действительности.

Например, недавно в Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандисты РФ снова массово тиражируют фейковые материалы о Купянске, созданные с помощью ИИ.

Кроме того, прокремлевские ресурсы снова запустили в TikTok ролики, где якобы "воины ВСУ" находятся на разных участках фронта и говорят об обвале обороны. Но в реальности, эти видео тоже созданы с помощью искусственного интеллекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Дрони Национальная полиция
Новости
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ