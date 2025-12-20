ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Російський прапор дійсно було піднято над Києвом, - речниця Нацполіції

Субота 20 грудня 2025 17:45
UA EN RU
Російський прапор дійсно було піднято над Києвом, - речниця Нацполіції Фото: деталі наразі встановлюються (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова

У суботу, 20 грудня, у мережі поширилося відео з літаючим дроном із російським прапором над Києвом. Після уточнення з'ясувалося, що кадри все ж були реальними, а не фейком.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються", - зазначила вона.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні у мережі були поширені кадри, на яких дрон літав над Києвом з російським прапором. Пізніше поліція Києва перевірила цю інформацію та підтверджень цьому не знайшла.

"Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк", - заявила тоді Юлія Гірдвіліс.

Однак, як стало відомо зараз, відео все ж було реальним.

Фейки від Росії

Зазначимо, що останнім часом у соцмережах досить багато трапляється різних вкидів, у тому числі створених за допомогою штучного інтелекту, які насправді не відповідають дійсності.

Наприклад, нещодавно в Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандисти РФ знову масово тиражують фейкові матеріали про Куп'янськ, створені за допомогою ШІ.

Крім того, прокремлівські ресурси знову запустили в TikTok ролики, де нібито "воїни ЗСУ" знаходяться на різних ділянках фронту і говорять про обвал оборони. Але в реальності, ці відео теж створені за допомогою штучного інтелекту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Дрони Національна поліція
Новини
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ