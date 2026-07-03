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Россия прячет подлодки в Черном море под "мангалами", - Минобороны Британии

23:03 03.07.2026 Пт
2 мин
Три из четырех российских судов уже оснастили "защитой" от дронов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: подлодка РФ (скриншот видео)

Черноморский флот России начал оснащать свои подлодки защитными клетками для защиты от беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

Анализ коммерческих спутниковых снимков, датируемых периодом между 6 и 9 июня, установил, что Черноморский флот России оснащал подлодки класса KILO защитными клетками, установленными над боевыми рубками судов. Таким образом они пытаются противодействовать дронам.

По состоянию на 9 июня три из четырех подлодок уже были оснащены этими клетками. Минобороны Британии предполагает, что оставшийся четвертый будет оснащен так называемым "мангалом" уже в ближайшее время.

"Почти наверняка эта деятельность осуществляется как превентивная мера в ответ на все большую способность Украины наносить удары по целям, расположенным дальше линии фронта, с помощью беспилотных систем", - говорится в заявлении британского ведомства.

Фото: подлодки России (x.com/DefenceHQ)

Что известно о русских подлодках

Класс Kilo (в кодификации НАТО) - это сборное название для советских и российских дизель-электрических подлодок (проекты 877 "Палтус" и усовершенствованный 636 "Варшавянка").

Они бесшумны, способны действовать на мелководье, развивают скорость до 20 узлов (под водой) и вооружены торпедами, минами и крылатыми ракетами "Калибр".

Напомним, недавно дроны СБУ нанесли удар по кабельным судам "Волга" и "Вятка", которые находились на территории завода "Залив" в оккупированной Керчи. В результате атаки на кораблях возник масштабный пожар.

Отметим, Россия обратилась в международную организацию с жалобой на украинские удары по танкерам так называемого "теневого флота". В Киеве подчеркнули, что эти суда не следует считать исключительно коммерческим.

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