Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только
Силы обороны Украины ночью против 9 июля нанесли удары по кораблям, нефтетерминалу и составу боеприпасов россиян. Цель атаки - подорвать военно-экономический потенциал агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Что поразили в Азовском море
Украинские подразделения ударили сразу по нескольким судам российского флота в акватории Азовского моря. Речь идет о:
- 12 танкеров;
- один буксир;
- один сухогруз.
Эти суда возили горюче-смазочные материалы для группировок российских войск. Также их использовали для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций - а это один из главных источников финансирования войны против Украины.
Насколько серьезные повреждения получили суда пока уточняют.
Удар по нефтетерминалу в Батайске
Атаки подвергся и нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске Ростовской области. Вблизи предприятия вспыхнул пожар.
Этот объект перегоняет нефтепродукты на экспорт. Кроме того, через него обеспечивают горючим российские войска на южном направлении, а валюту от продажи нефти направляют на финансирование войны.
Масштабы нанесенного ущерба также уточняют.
Еще один удар пришелся на склад боеприпасов россиян в районе Сорокино Луганской области.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о поражении двух нефтебаз - в Тверской и Ставропольской областях, а также нефтеперекачивающей станции в Уфе.
Эти объекты расположены на расстоянии от 500 до 1500 км от украинской границы.
Тем временем дроны атаковали еще два российских танкера в Таганрогском заливе, и на судах вспыхнули пожары. Экипажи эвакуировали, а один из танкеров продолжал гореть.