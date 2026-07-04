Россия проиграла Черное море, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема с уничтожеными кораблями Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и канал советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.
"ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операции против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.
"Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на русскую землю, в русское небо, на русские берега. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту русскую сволочь", - сказал президент
Также накануне Дня ВМС Зеленский отметил украинских воинов, вручил боевое знамя и ленты "За мужество и отвагу" военным частям.
Кроме того, он анонсировал решение о создании в Одессе новой Академии военно-морских сил.
"Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи", - добавил глава государства.
Схема с уничтоженными кораблями РФ
Отметим, что сегодня Владимир Зеленский провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.
В частности, на схеме показаны основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так:
- из 33 основных боевых кораблей - 4 уничтожены, 8 поражены;
- из 34 десантных кораблей – 15 уничтожено, 10 поражено;
- из 23 вспомогательных судов - 3 уничтожены, 9 поражены.
Бои за Черное море
Напомним, недавно командир подразделения ГУР МО с позывным "Девятый" заявил, что Украина разрабатывает новую систему морских дронов, которая позволит не уничтожать, а задерживать и конфисковать подсанкционные суда в Черном море.
Также мы писали, что по данным Минобороны Британии, Черноморский флот РФ начал оснащать свои подлодки защитными клетками для защиты от беспилотников.
К слову, в июне агентурная сеть "АТЕШ" сообщила, что Россия собирается вывезти командование Черноморского флота из Севастополя. В частности, офицеры уже переселяют семьи в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.