Российский корабль "Изумруд" пошел ко дну после удара морского дрона Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-морских сил ВСУ.

Вражеский сторожевой корабль 2-го ранга успешно атаковали морским безэкипажным комплексом Sargan-3000. В результате удара российское судно утонуло.

В ВМС отметили, что среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Чем известен "Изумруд"

Именно этот российский корабль 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.

"Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Судно имело длину 62,5 м, водоизмещение до 750 тонн и было оборудовано вертолетной площадкой. Максимальная скорость корабля достигала 27 узлов.

Напомним, в ночь на 13 июля подразделения СБС нанесли удары по 15 судам российского "теневого флота". Кроме того, под поражение попали энергетические объекты на временно оккупированных территориях, а также ПВО противника.

Перед этим, в ночь на 9 июля, украинские Силы обороны атаковали корабли окупантов, нефтетерминал и склад боеприпасов. Тогда, в частности, были поражены 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.