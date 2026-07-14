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Российский корабль "Изумруд" пошел ко дну после удара морского дрона Украины

15:00 14.07.2026 Вт
2 мин
Это судно участвовало в нападении на корабли ВМС Украины в 2018 году
aimg Валерий Ульяненко
Российский корабль "Изумруд" пошел ко дну после удара морского дрона Украины Фото: корабль ФСБ России "Изумруд" (росСМИ)
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Украинские военные уничтожили российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд" возле Новороссийска. Судно потопили с помощью морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-морских сил ВСУ.

Вражеский сторожевой корабль 2-го ранга успешно атаковали морским безэкипажным комплексом Sargan-3000. В результате удара российское судно утонуло.

В ВМС отметили, что среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Чем известен "Изумруд"

Именно этот российский корабль 25 ноября 2018 принимал непосредственное участие в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.

"Изумруд" был спущен на воду в 2014 году. Судно имело длину 62,5 м, водоизмещение до 750 тонн и было оборудовано вертолетной площадкой. Максимальная скорость корабля достигала 27 узлов.

Напомним, в ночь на 13 июля подразделения СБС нанесли удары по 15 судам российского "теневого флота". Кроме того, под поражение попали энергетические объекты на временно оккупированных территориях, а также ПВО противника.

Перед этим, в ночь на 9 июля, украинские Силы обороны атаковали корабли окупантов, нефтетерминал и склад боеприпасов. Тогда, в частности, были поражены 12 судов российского флота в акватории Азовского моря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически потеряла контроль над ситуацией в Черном море. Во время его встречи с военными также была замечена схема с обозначением уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ.

Между тем в Минобороны Великобритании сообщили, что российские военные начали оснащать подлодки защитными клетками, пытаясь обезопасить их от атак беспилотников.

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