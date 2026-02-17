Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине
В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Что заявили в Воздушных силах
По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и исходят из источника с неоднозначной репутацией.
"Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", - говорит Игнат.
По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинские летчики.
Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задания самолеты могут сразу оказываться под атакой нескольких ракет.
Откуда появились сообщения
Ранее отдельные медиа сообщали о создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые якобы помогают выполнять боевые задачи и перехватывать российские ракеты и дроны.
В Воздушных силах отмечают, что информацию необходимо проверять, а ее распространение могло быть частью информационных манипуляций.
В то же время Украина продолжает сотрудничество с партнерами по подготовке летчиков, обмену опытом и совершенствованию тактики применения современной авиации.