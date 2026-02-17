ua en ru
Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине

Украина, Вторник 17 февраля 2026 12:05
Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине
Автор: Наталья Кава

В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках - слухи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что заявили в Воздушных силах

По его словам, сообщения об участии иностранных пилотов в боевых вылетах вызывают сомнения и исходят из источника с неоднозначной репутацией.

"Мы даже не стали сразу опровергать и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее. Реакцию эту мы изучим обязательно, но хочу сказать, что в нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто", - говорит Игнат.

По его словам, Украина активно сотрудничает с партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые полеты выполняют украинские летчики.

Они работают в сложных условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, когда после выполнения задания самолеты могут сразу оказываться под атакой нескольких ракет.

Откуда появились сообщения

Ранее отдельные медиа сообщали о создании в Украине эскадрильи F-16 с участием украинских и западных пилотов, которые якобы помогают выполнять боевые задачи и перехватывать российские ракеты и дроны.

В Воздушных силах отмечают, что информацию необходимо проверять, а ее распространение могло быть частью информационных манипуляций.

В то же время Украина продолжает сотрудничество с партнерами по подготовке летчиков, обмену опытом и совершенствованию тактики применения современной авиации.

