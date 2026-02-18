ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российские Су-35 вооружают новыми ракетами: чем они уникальны и как угрожают НАТО

Россия, Среда 18 февраля 2026 14:28
UA EN RU
Российские Су-35 вооружают новыми ракетами: чем они уникальны и как угрожают НАТО Иллюстративное фото: российские Су-35 вооружают новыми ракетами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает до 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Читайте также: Кто на самом деле летает на F-16? Игнат ответил на слухи об иностранных пилотах в Украине

По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО - RS-AA-13 - ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребители Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения превосходства в воздухе.

Основные характеристики

  • Максимальная дальность пуска - более 300 км;
  • Скорость полета - 6М;
  • Скорость полета поражаемых целей - 2500 км/ч;
  • Длина ракет - 4,2 м;
  • Диаметр фюзеляжа - 0,38 м;
  • Стартовая масса - 600 кг;
  • Вес боевой части - 60 кг;
  • Система наведения - инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным наведением в конечной траектории.

Эксперт отмечает, что интеграция этих ракет с наземными системами противовоздушной обороны повышает сложность воздушных операций для западных ВВС.

Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами во время войны против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.

Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, Россия сейчас имеет примерно 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.

В то же время эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.

Угроза столкновения НАТО и РФ

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для всего Альянса даже в случае заключения мирного соглашения с Украиной.

Несколькими днями ранее он также отмечал, что НАТО способно одержать победу в возможном противостоянии с Россией, если бы Москва решила атаковать блок уже сейчас.

В то же время ряд западных чиновников считает, что Россия может готовиться к конфликту с НАТО, а вопрос возможного нападения - только во временных рамках ближайших лет. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс допускает, что такая угроза может реализоваться до 2030 года.

В немецком военном командовании также предполагали, что потенциальное нападение России на страны Альянса возможно в течение ближайших 2-3 лет, а одним из ключевых направлений риска может стать Германия.

.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАТО Су-25 Росавиация
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"