Российские Су-35 вооружают новыми ракетами: чем они уникальны и как угрожают НАТО

Российские истребители Су-35 и Су-30СМ2 все чаще оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Их дальность достигает до 320 км и значительно превышает возможности предыдущих ракет Р-77-1.

Об этом заявил эксперт Джастин Бронк из Royal United Services Institute, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

По его словам, ранее ракеты Р-37М (в классификации НАТО - RS-AA-13 - ред.) использовались преимущественно на перехватчиках МиГ-31. Однако теперь их регулярно устанавливают и на истребители Су-35С, которые Россия рассматривает как ключевые самолеты для достижения превосходства в воздухе.

Основные характеристики

Максимальная дальность пуска - более 300 км;

Скорость полета - 6М;

Скорость полета поражаемых целей - 2500 км/ч;

Длина ракет - 4,2 м;

Диаметр фюзеляжа - 0,38 м;

Стартовая масса - 600 кг;

Вес боевой части - 60 кг;

Система наведения - инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным наведением в конечной траектории.

Эксперт отмечает, что интеграция этих ракет с наземными системами противовоздушной обороны повышает сложность воздушных операций для западных ВВС.

Кроме того, боевой опыт, полученный российскими пилотами во время войны против Украины, повысил уровень их подготовки и потенциальную эффективность в будущих конфликтах.

Несмотря на потери части самолетов во время полномасштабного вторжения, по его оценкам, Россия сейчас имеет примерно 135-140 истребителей. Высокая дальность ракет Р-37М и их интеграция с системами ПВО делают эти самолеты весомым фактором в возможных конфликтах, особенно в воздушно-наземном взаимодействии.

В то же время эксперт отметил, что страны Запада сохраняют значительное преимущество в воздухе, однако новые российские возможности существенно усложняют тактическую ситуацию для НАТО.