Истребителям НАТО разрешили уничтожать воздушные цели над Балтией

НАТО приняло решение изменить формат миссии Baltic Air Policing, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии. Теперь миссия получила статус воздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

НАТО изменило формат воздушной миссии

О решении, принятом на саммите НАТО в Анкаре, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, миссия Baltic Air Policing официально трансформирована в формат воздушной обороны.

Baltic Air Policing действует с 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Поскольку эти страны не располагают собственной истребительной авиацией, защиту их воздушного пространства обеспечивают союзники по Альянсу.

До настоящего времени главной задачей миссии были обнаружение и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии.

Истребители получили новые полномочия

В этом году самолеты НАТО впервые применили оружие в рамках Baltic Air Policing. Над территорией Эстонии и Латвии были сбиты беспилотники, которые, по предварительным оценкам, являлись украинскими и случайно пересекли границу.

В Альянсе отметили, что ранее в рамках этой миссии оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат создавался для условий мирного времени.

"Таким образом мы показываем, что обращаем внимание на инциденты. Это своего рода сдерживание. Но то, что происходит сегодня, уже не является полностью мирной обстановкой", — заявил Науседа журналистам в Анкаре.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил в X, что обновленный формат позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и обеспечит большую гибкость при принятии решений.

В настоящее время самолеты Baltic Air Policing поднимаются в воздух каждый раз, когда российская военная авиация выполняет полеты над международными водами от Калининградской области до Финского залива и далее вдоль границ основной территории России.

Миссию усилили после аннексии Крыма

После оккупации Крыма Россией в 2014 году миссия Baltic Air Policing была расширена. Сейчас в ней участвуют более десяти истребителей, которые на ротационной основе предоставляют три страны-члена НАТО. Авиация размещается на двух военных аэродромах в регионе.