Российский самолет-разведчик перехватили на подлете в Польшу
Российский самолет-разведчик Ил-20 приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. На его перехват оперативно подняли очередную пару истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
Инцидент произошел во вторник, 14 июля, после полудня примерно в 30 километрах от города Устка над Балтийским морем.
По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка Камыша, для его перехвата подняли истребители.
"Очередная пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие даст понять всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет непосредственную угрозу", - заявил министр.
После установления радиосвязи и получения требования покинуть район российский экипаж сменил курс и повернул в сторону России.
Глава польского Минобороны отметил, что это первая за продолжительное время попытка российского самолета приблизиться к морской границе страны с целью разведки систем противовоздушной обороны.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет ресурсов для нападения на Польшу из-за войны против Украины.
В то же время, по его словам, Кремль может прибегнуть к отдельным провокациям, чтобы проверить решимость НАТО.
Однако, по мнению Сикорского, публичное разглашение этих планов должно сыграть на опережение и умерить Москву от дальнейшей агрессии.