Российский самолет-разведчик перехватили на подлете в Польшу

Российский самолет-разведчик Ил-20 приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. На его перехват оперативно подняли очередную пару истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24 .

Глава польского Минобороны отметил, что это первая за продолжительное время попытка российского самолета приблизиться к морской границе страны с целью разведки систем противовоздушной обороны.

После установления радиосвязи и получения требования покинуть район российский экипаж сменил курс и повернул в сторону России.

"Очередная пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие даст понять всем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет непосредственную угрозу", - заявил министр.

По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка Камыша, для его перехвата подняли истребители.

Инцидент произошел во вторник, 14 июля, после полудня примерно в 30 километрах от города Устка над Балтийским морем.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет ресурсов для нападения на Польшу из-за войны против Украины.

В то же время, по его словам, Кремль может прибегнуть к отдельным провокациям, чтобы проверить решимость НАТО.

Однако, по мнению Сикорского, публичное разглашение этих планов должно сыграть на опережение и умерить Москву от дальнейшей агрессии.