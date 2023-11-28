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Враг заставляет украинских детей писать письма оккупантам, - ЦНС

Украина, Вторник 28 ноября 2023 15:28
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Враг заставляет украинских детей писать письма оккупантам, - ЦНС Фото: враг заставляет украинских детей писать письма оккупантам (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские захватчики заставляют украинских детей на временно оккупированных территориях писать так называемые "письма солдату". Таким образом, враг прославляет войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное наступление с целью уничтожения украинского государства и нации. Теперь на оккупированных территориях враг пытается реализовать свой первоначальный замысел", - сообщают в ЦНС, рассказывая об акции "письмо солдату".

Так, на захваченных землях в начальных классах школ пропагандисты заставляют украинских детей под диктовку учителя писать письма оккупантам.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к "промывке мозгов" украинским детям понесет ответственность", - отмечается в сообщении.

Украинские дети в оккупации

Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Оккупанты запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной захватчики называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

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