Оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают детям за "экстремизм", - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В частности, оккупанты угрожали детям за "недопустимые публикации" в соцсетях, неуважение к оккупационной "латинской символике" и рассказывали за наказание для родителей детей за "экстремизм".

Также детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.

В ЦНС отмечают, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Данный факт указывает на систематичность политики угроз и устрашения детей, согласованной с Кремлем.