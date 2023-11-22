Оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают детям за "экстремизм", - ЦНС
На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обходят школы и угрожают детям. Причиной захватчики называют "экстремизм".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В частности, оккупанты угрожали детям за "недопустимые публикации" в соцсетях, неуважение к оккупационной "латинской символике" и рассказывали за наказание для родителей детей за "экстремизм".
Также детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.
В ЦНС отмечают, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Данный факт указывает на систематичность политики угроз и устрашения детей, согласованной с Кремлем.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
Ранее мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым захватчиков без связи.
Также мы писали, что ФСБ России привезла на оккупированные территории Украины психологов, которые выманивают важную информацию у населения.
Мелитопольский городской глава Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а отправляют их умирать домой.
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