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Оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают детям за "экстремизм", - ЦНС

Донецкая область, Среда 22 ноября 2023 16:39
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Оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают детям за "экстремизм", - ЦНС Фото: захватчики угрожают школьникам в Донецкой области за "экстремизм" (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обходят школы и угрожают детям. Причиной захватчики называют "экстремизм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты угрожали детям за "недопустимые публикации" в соцсетях, неуважение к оккупационной "латинской символике" и рассказывали за наказание для родителей детей за "экстремизм".

Также детям зачитывали примеры наказаний, которые оккупанты уже совершали над украинцами.

В ЦНС отмечают, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Данный факт указывает на систематичность политики угроз и устрашения детей, согласованной с Кремлем.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым захватчиков без связи.

Также мы писали, что ФСБ России привезла на оккупированные территории Украины психологов, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской глава Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а отправляют их умирать домой.

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Донбасс Донецкая область діти
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