Оккупанты заставляют украинских детей плести маскировочные сетки для армии РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россияне привлекают детей на временно оккупированных территориях к сотрудничеству с вражеской армией.

В ЦНС сообщили, что детей заставляют плести маскировочные сетки и изготавливать окопные свечи.

"За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишить прав", - добавили в Центре нацсопротивления.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.