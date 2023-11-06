Оккупанты заставляют украинских детей плести маскировочные сетки для армии РФ, - ЦНС
Россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Россияне привлекают детей на временно оккупированных территориях к сотрудничеству с вражеской армией.
В ЦНС сообщили, что детей заставляют плести маскировочные сетки и изготавливать окопные свечи.
"За прогул таких занятий в школу вызывают родителей детей и угрожают лишить прав", - добавили в Центре нацсопротивления.
Жизнь в оккупации
Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.
Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.
В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.
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