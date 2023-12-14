Россияне заставляют украинских детей слушать лекции "вагнеровцев", - ЦНС

Украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев". Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В частности, детям проводят "диалоги с героями", в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.

"Зафиксирован случай, когда лекции читал наркоторговец с расформированной ЧВК "Вагнера", - отмечают в сообщении.

Оказалось, что "лектор", которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

"В 2022 году его завербовали в ЧВК "Вагнера" и он отправился на войну в Украину. Через полгода контракт закончился и теперь он проводит "уроки мужества", - сообщают в ЦНС.