Оккупанты готовят украинских детей к службе в армии: в ЦНС назвали новый способ

Россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях. Для этого враг открыл так называемый центр "военно-спортивной подготовки" в псевдоколледже Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе Кремля", – отмечают в сообщении.

В ЦНС информируют, что таким образом подростки колледжа в возрасте от 14 лет будут подвергаться вербовке РФ и проходить подготовку к военной службе во вражеской армии.

В сообщении подчеркивают, что такие действия являются очередным актом нарушения международного права оккупантами, вербующими подростков на войну против их исторической Родины.

"Центр национального сопротивления призывает родителей на временно оккупированніх территориях уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики Кремля", - призывают в ЦНС.