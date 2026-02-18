Российские награды вызывают амнезию: Сибига жестко поставил Сийярто на место

"Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште. Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", - отметил украинский министр.

Что предшествовало

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия "считает большой ложью" заявления украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу.

Глава МИД Венгрии добавил, что страна-агрессор не нападала ни на одну европейскую страну, а безопасность Европы, подчеркнул он, обеспечивает НАТО, а не Украина.

При этом Сийярто подчеркнул, что украинцы "героически борются", однако отметил, что война РФ против Украины "не является войной Венгрии". Он также заявил, что Будапешт не допускает использования средств своих налогоплательщиков для помощи Киеву.