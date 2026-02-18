Российские награды вызывают амнезию: Сибига жестко поставил Сийярто на место

Министр иностранных дел Андрей Сибига жестко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на циничные слова о защите Украиной Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги в X.
"Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште. Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", - отметил украинский министр.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия "считает большой ложью" заявления украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу.
Глава МИД Венгрии добавил, что страна-агрессор не нападала ни на одну европейскую страну, а безопасность Европы, подчеркнул он, обеспечивает НАТО, а не Украина.
При этом Сийярто подчеркнул, что украинцы "героически борются", однако отметил, что война РФ против Украины "не является войной Венгрии". Он также заявил, что Будапешт не допускает использования средств своих налогоплательщиков для помощи Киеву.
Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал стремление Украины присоединиться к ЕС. Он заявил, что Будапешт якобы не планирует поддерживать вступление Киева в ЕС как минимум в течение ближайших ста лет.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что силы, которые пытаются ослабить или подорвать ЕС, действуют постоянно, в том числе и внутри самой Европы. Это заявление поддержал и Андрей Сибига, который публично раскритиковал заявления Орбана.
Кроме того, Орбан ранее заявлял, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и Россией. Такая позиция прозвучала на фоне решений ЕС относительно дальнейшего финансирования поддержки Украины.
Недавно Зеленский заявил, что Орбан думает о том, как отращивать свой живот, а не как наращивать армию.