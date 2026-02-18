Російські нагороди викликають амнезію: Сибіга жорстко поставив Сійярто на місце

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відповів угорському колезі Петеру Сійярто на цинічні слова про захист Україною Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги в X.
"Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті. Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - зазначив український міністр.
Раніше Сійярто заявив, що Угорщина "вважає великою брехнею" заяви українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу.
Глава МЗС Угорщини додав, що країна-агресорка не нападала на жодну європейську країну, а безпеку Європи, наголосив він, забезпечує НАТО, а не Україна.
При цьому Сійярто підкреслив, що українці "героїчно борються", однак зауважив, що війна РФ проти України "не є війною Угорщини". Він також заявив, що Будапешт не допускає використання коштів своїх платників податків для допомоги Києву.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував прагнення України приєднатися до ЄС. Він заявив, що Будапешт нібито не планує підтримувати вступ Києва до ЄС щонайменше протягом найближчих ста років.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що сили, які намагаються послабити або підірвати ЄС, діють постійно, зокрема й усередині самої Європи. Цю заяву підтримав і Андрій Сибіга, який публічно розкритикував заяви Орбана.
Крім того, Орбан раніше заявляв, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та Росією. Така позиція пролунала на тлі рішень ЄС щодо подальшого фінансування підтримки України.
Нещодавно Зеленський заявив, що Орбан думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.