Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Російські нагороди викликають амнезію: Сибіга жорстко поставив Сійярто на місце

Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відповів угорському колезі Петеру Сійярто на цинічні слова про захист Україною Європи.

"Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті. Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - зазначив український міністр.

Що передувало

Раніше Сійярто заявив, що Угорщина "вважає великою брехнею" заяви українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу.

Глава МЗС Угорщини додав, що країна-агресорка не нападала на жодну європейську країну, а безпеку Європи, наголосив він, забезпечує НАТО, а не Україна.

При цьому Сійярто підкреслив, що українці "героїчно борються", однак зауважив, що війна РФ проти України "не є війною Угорщини". Він також заявив, що Будапешт не допускає використання коштів своїх платників податків для допомоги Києву.

Конфлікт між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував прагнення України приєднатися до ЄС. Він заявив, що Будапешт нібито не планує підтримувати вступ Києва до ЄС щонайменше протягом найближчих ста років.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що сили, які намагаються послабити або підірвати ЄС, діють постійно, зокрема й усередині самої Європи. Цю заяву підтримав і Андрій Сибіга, який публічно розкритикував заяви Орбана.

Крім того, Орбан раніше заявляв, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та Росією. Така позиція пролунала на тлі рішень ЄС щодо подальшого фінансування підтримки України.

Нещодавно Зеленський заявив, що Орбан думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.

ЄвросоюзУгорщинаАндрій СибігаВійна в Україні