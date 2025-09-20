ua en ru
В Эстонии предлагают закрыть восточную границу после залета российских МиГ-31

Суббота 20 сентября 2025
в Эстонии предлагают закрыть восточную границу после залета МиГ-31
Автор: Наталья Юрченко

В Эстонии предлагают закрыть восточную границу после того, как российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционера, главу партии Isamaa (Отечество) Урмасу Рейнсалу, которого цитирует ERR.

"Я считаю, что на все большие провокационные действия России следует реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в частности на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России", - заявил он.

Однако министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что пока речь не идет об ограничении сухопутной границы, ведь было зафиксировано авиационное нарушение. Для закрытия границы нужна была бы провокация на суше.

Оппозиционный лидер Рейнсалу считает, что Эстония должна проанализировать имеющиеся инструменты для реагирования на действия Москвы. По его мнению, также нужно провести консультации с южными соседями, чтобы принимать подобные решения совместно.

Российские МиГи в Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии и оставались там на 12 минут.

Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году.

После этого правительство Эстонии запросило в НАТО применить статью 4 Североатлантического договора.

Кроме того, в Польше заявили, что 19 сентября два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

