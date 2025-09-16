Российские дроны в Польше и Литве: Лукашенко открестился от причастности Беларуси

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", – сообщил Лукашенко.

Польша знала о дронах, которые к ней направляются

Он добавил, что Беларусь якобы сбила половину беспилотников, которые летели в другие страны, однако несколько из них все же пересекли государственную границу. Лукашенко отметил, что страна "потратила огромные средства", чтобы сбить дроны-камикадзе, которые летели в Польшу.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что проинформировал Польшу о беспилотниках, которые направлялись в ее воздушное пространство, и добавил, что ему якобы не было известно, чьи они.