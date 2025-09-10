Беларусь назвала российские дроны "заблудшими" и приписала себе "помощь Польше"

Беларусь утверждает, что во время ночных атак якобы уничтожила часть беспилотников и первой сообщила о них соседним странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

Муравейко заявил этой ночью Беларусь постоянно отслеживала беспилотные летательные аппараты, "которые потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы".

"Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - заявил он.

В то же время, по его словам, белорусские военные обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

"Тем самым известив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", - подчеркнул Муравейко.

Он также отметил, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты "о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины".