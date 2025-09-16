Російські дрони у Польщі та Литві: Лукашенко відхрестився від причетності Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі та Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на білоруське видання Belta.
"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, – ми не маємо до цього ніякого відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями", – повідомив Лукашенко.
Він додав, що Білорусь нібито збила половину безпілотників, які летіли в інші країни, проте декілька з них все ж перетнули державний кордон. Лукашенко наголосив, що країна "витратила величезні кошти", щоби збити дрони-камікадзе, котрі летіли до Польщі.
Окрім того, Олександр Лукашенко зауважив, що поінформував Польщу про безпілотники, які прямували до її повітряного простору, і додав, що йому нібито не було відомо, чиї вони.
Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, російські дрони-камікадзе порушили повітряний простір Польщі – країна відбивала атаку із залученням авіації. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив нічну атаку дронами і наголосив, що це була "масштабна провокація". Внаслідок інциденту зупинялася робота аеропортів у польських містах – зокрема, Варшаві, Жешуві і Любліні.
На тлі атаки дронів-камікадзе Польща посилила безпекові заходи та запровадила термінову готовність територіальної оборони (WOT) у прикордонних регіонах. Окрім того, Туск повідомив, що Варшава звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 договору та почала консультації з партнерами щодо посилення ПВО країни.
Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко заявив, що його країна поінформувала Польщу і Литву про загрозу порушення їхнього повітряного простору безпілотниками. Він повідомив, що відбувалося "постійне відстежування безпілотних літальних апаратів, що втратили курс внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін".
Муравейко зауважив, що частину дронів, які "заблукали", було знищено білоруською ППО над її територією. Інформування Польщі, за його словами, дозволило польським силам оборони оперативно відреагувати на дії безпілотників.
Окремо Павло Муравейко повідомив, що Польща також інформувала білоруські сили оборони "про наближення до кордону Республіки Білорусь невстановлених літальних апаратів з території України".
Раніше ми повідомляли, що, за словами українського лідера Володимира Зеленського, вторгнення російських дронів у Польщу – це перевірка російського диктатора, на що здатне НАТО.
Також РБК-Україна писало, що польський президент Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.