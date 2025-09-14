ua en ru
Навроцкий подписал резолюцию на переброску войск НАТО в Польшу

Воскресенье 14 сентября 2025 18:59
Навроцкий подписал резолюцию на переброску войск НАТО в Польшу Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу в рамках операции "Восточный страж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х Бюро национальной безопасности Польши.

Важно отметить, что вчера в ответ на вторжение российский дронов в Польшу 10 сентября, НАТО начало операцию "Восточный страж". Исходя из публикации Бюро, речь идет о переброске войск в рамках этой операции.

"Президент... подписал постановление о предоставлении разрешения на пребывание на территории (Польши - ред.) вооруженных сил иностранных государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО - ред.) в целях укрепления обороноспособности в рамках операции "Восточный страж"", - говорится в публикации.

Также там добавили, что резолюция является секретной.

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия совершила комбинированную атаку РФ по Украине, применив дроны и ракеты. Беспилотники фиксировались в разных областях нашей страны, и около 20 единиц залетели в воздушное пространство Польши.

По словам польского премьера Дональда Туска, воздушное пространство страны было нарушено минимум 19 раз. В результате угрозы в небо была поднята боевая авиация. Известно, что силы ПВО сбили 4 дрона, и обломки 16 уже нашли.

В ответ на инцидент НАТО активировало статью 4 Альянса. Помимо этого, в Польша стартовала операция "Восточный страж", в рамках которой союзники по НАТО отправили в страну авиацию. Также известно, что будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.

Кроме того, вчера агенство Reuters писало, что Польша ускоряет военную подготовку населения. В частности, десятки тысяч добровольцев проходят учения, а расходы на оборону достигли рекордных 4,7% ВВП, что является самым высоким уровнем в НАТО.

Также стоит отметить, что 13 сентября для Польши тоже была угроза применения дронов. Беспилотники фиксировались в Волынской области Украины, из-за чего в небо была поднята польская авиация. При этом известно, что один беспилотник залетел в Румынию и летал там около 50 минут.

