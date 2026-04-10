Российские автогиганты трещат по швам: КАМАЗ сократил рабочую неделю, АвтоВАЗ остановил конвейер

01:25 10.04.2026 Пт
Какая страна теперь диктует цены на российском авторынке?
aimg Екатерина Коваль
Российские автогиганты трещат по швам: КАМАЗ сократил рабочую неделю, АвтоВАЗ остановил конвейер

Два крупнейших автопроизводителя России - "Камаз" и "Автоваз" - оказались в состоянии системного кризиса, который официальная риторика об "устойчивости" промышленности уже не способна скрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"Камаз": убытки и сокращения

С 1 июня 2026 года "Камаз" переходит на четырехдневную рабочую неделю. Это уже не первый такой шаг - аналогичный режим уже применялся летом 2025 года.

По итогам 2025 года компания зафиксировала убыток от продаж в 284 млн долларов (годом ранее была прибыль 11,3 млн долларов). В марте 2026 года агентство АКРА понизило кредитный рейтинг "Камаза" с AA(RU) до A(RU), указав на падение рентабельности и ухудшение способности обслуживать долги.

Продажи тяжелых грузовиков в России в январе-феврале 2026 года сократились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевая причина - жесткая монетарная политика Центробанка, из-за которой кредиты и лизинг стали фактически недоступными.

В сегменте тяжелой техники (свыше 16 тонн) "Камаз" еще удерживает 37% рынка, однако китайские FAW и Sitrak вместе контролируют уже 21%. В среднетоннажном сегменте JAC, Dongfeng и Foton совокупно занимают около 20%, предлагая лучшие характеристики по более низкой цене. Руководство компании не ожидает прибыли за 2026 год, рассчитывая лишь на безубыточность.

"Автоваз": простои и падение продаж

"Автоваз" отправляет работников в корпоративный отпуск в мае, официально ссылаясь на "масштабную модернизацию производственных линий". Реальная причина - переполненные склады из-за слабого спроса.

В марте 2026 года, когда общий рынок новых легковых автомобилей в России вырос на 31%, продажи Lada упали на 17,4%. "Автоваз" стал единственным крупным игроком, который не воспользовался общим оживлением.

Рынок активно отвоевывают локализованные китайские модели Haval, Tenet и Belgee, а также глобальные бренды через параллельный импорт. Lada не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по потребительским характеристикам.

Напомним, Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и считается приближенным к Путину. Он уже посещал США в феврале 2026 года для консультаций по "урегулированию" войны в Украине.

Его нынешний визит происходит на фоне усиления давления Запада: Франция удваивает наказание для судов "теневого флота", а нефтегазовые доходы РФ стремительно падают.

Россия также пытается обходить санкции через криптоплатформы в Африке.

