Российские автогиганты трещат по швам: КАМАЗ сократил рабочую неделю, АвтоВАЗ остановил конвейер
Два крупнейших автопроизводителя России - "Камаз" и "Автоваз" - оказались в состоянии системного кризиса, который официальная риторика об "устойчивости" промышленности уже не способна скрыть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.
"Камаз": убытки и сокращения
С 1 июня 2026 года "Камаз" переходит на четырехдневную рабочую неделю. Это уже не первый такой шаг - аналогичный режим уже применялся летом 2025 года.
По итогам 2025 года компания зафиксировала убыток от продаж в 284 млн долларов (годом ранее была прибыль 11,3 млн долларов). В марте 2026 года агентство АКРА понизило кредитный рейтинг "Камаза" с AA(RU) до A(RU), указав на падение рентабельности и ухудшение способности обслуживать долги.
Продажи тяжелых грузовиков в России в январе-феврале 2026 года сократились примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевая причина - жесткая монетарная политика Центробанка, из-за которой кредиты и лизинг стали фактически недоступными.
В сегменте тяжелой техники (свыше 16 тонн) "Камаз" еще удерживает 37% рынка, однако китайские FAW и Sitrak вместе контролируют уже 21%. В среднетоннажном сегменте JAC, Dongfeng и Foton совокупно занимают около 20%, предлагая лучшие характеристики по более низкой цене. Руководство компании не ожидает прибыли за 2026 год, рассчитывая лишь на безубыточность.
"Автоваз": простои и падение продаж
"Автоваз" отправляет работников в корпоративный отпуск в мае, официально ссылаясь на "масштабную модернизацию производственных линий". Реальная причина - переполненные склады из-за слабого спроса.
В марте 2026 года, когда общий рынок новых легковых автомобилей в России вырос на 31%, продажи Lada упали на 17,4%. "Автоваз" стал единственным крупным игроком, который не воспользовался общим оживлением.
Рынок активно отвоевывают локализованные китайские модели Haval, Tenet и Belgee, а также глобальные бренды через параллельный импорт. Lada не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по потребительским характеристикам.
