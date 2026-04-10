ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російські автогіганти тріщать по швах: КАМАЗ скоротив робочий тиждень, АвтоВАЗ зупинив конвеєр

01:25 10.04.2026 Пт
2 хв
Яка країна тепер диктує ціни на російському авторинку?
Катерина Коваль
Фото: російський автопром переживає не найкращі часи (Getty Images)

Два найбільші автовиробники Росії - "Камаз" та "Автоваз" - опинилися в стані системної кризи, яку офіційна риторика про "стійкість" промисловості вже не здатна приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також: "Можемо дотягнутися": у ВМС натякнули на нові удари по Новоросійську та експорту нафти РФ

"Камаз": збитки та скорочення

З 1 червня 2026 року "Камаз" переходить на чотириденний робочий тиждень. Це вже не перший такий крок - аналогічний режим уже застосовувався влітку 2025 року.

За підсумками 2025 року компанія зафіксувала збиток від продажів у 284 млн доларів (рік до того був прибуток 11,3 млн доларів). У березні 2026 року агентство АКРА знизило кредитний рейтинг "Камазу" з AA(RU) до A(RU), вказавши на падіння рентабельності та погіршення здатності обслуговувати борги.

Продажі важких вантажівок у Росії в січні-лютому 2026 року скоротилися приблизно на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ключова причина - жорстка монетарна політика Центробанку, через яку кредити та лізинг стали фактично недоступними.

У сегменті важкої техніки (понад 16 тонн) "Камаз" ще утримує 37% ринку, однак китайські FAW і Sitrak разом контролюють уже 21%. У середньотоннажному сегменті JAC, Dongfeng і Foton сукупно займають близько 20%, пропонуючи кращі характеристики за нижчою ціною. Керівництво компанії не очікує прибутку за 2026 рік, розраховуючи лише на беззбитковість.

"Автоваз": простої та падіння продажів

"Автоваз" відправляє працівників у корпоративну відпустку в травні, офіційно посилаючись на "масштабну модернізацію виробничих ліній". Реальна причина - переповнені склади через слабкий попит.

У березні 2026 року, коли загальний ринок нових легкових автомобілів у Росії зріс на 31%, продажі Lada впали на 17,4%. "Автоваз" став єдиним великим гравцем, який не скористався загальним пожвавленням.

Ринок активно відвойовують локалізовані китайські моделі Haval, Tenet і Belgee, а також глобальні бренди через паралельний імпорт. Lada не витримує конкуренції ані за ціною, ані за споживчими характеристиками.

Нагадаємо, Кирило Дмитрієв очолює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) і вважається наближеним до Путіна. Він уже відвідував США в лютому 2026 року для консультацій щодо "врегулювання" війни в Україні.

Його нинішній візит відбувається на тлі посилення тиску Заходу: Франція подвоює покарання для суден "тіньового флоту", а нафтогазові доходи РФ стрімко падають.

Росія також намагається обходити санкції через криптоплатформи в Африці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АвтоВАЗ Російська Федерація Економіка РФ
Новини
Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах
Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою