Російські автогіганти тріщать по швах: КАМАЗ скоротив робочий тиждень, АвтоВАЗ зупинив конвеєр

Два найбільші автовиробники Росії - "Камаз" та "Автоваз" - опинилися в стані системної кризи, яку офіційна риторика про "стійкість" промисловості вже не здатна приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

"Камаз": збитки та скорочення

З 1 червня 2026 року "Камаз" переходить на чотириденний робочий тиждень. Це вже не перший такий крок - аналогічний режим уже застосовувався влітку 2025 року.

За підсумками 2025 року компанія зафіксувала збиток від продажів у 284 млн доларів (рік до того був прибуток 11,3 млн доларів). У березні 2026 року агентство АКРА знизило кредитний рейтинг "Камазу" з AA(RU) до A(RU), вказавши на падіння рентабельності та погіршення здатності обслуговувати борги.

Продажі важких вантажівок у Росії в січні-лютому 2026 року скоротилися приблизно на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ключова причина - жорстка монетарна політика Центробанку, через яку кредити та лізинг стали фактично недоступними.

У сегменті важкої техніки (понад 16 тонн) "Камаз" ще утримує 37% ринку, однак китайські FAW і Sitrak разом контролюють уже 21%. У середньотоннажному сегменті JAC, Dongfeng і Foton сукупно займають близько 20%, пропонуючи кращі характеристики за нижчою ціною. Керівництво компанії не очікує прибутку за 2026 рік, розраховуючи лише на беззбитковість.

"Автоваз": простої та падіння продажів

"Автоваз" відправляє працівників у корпоративну відпустку в травні, офіційно посилаючись на "масштабну модернізацію виробничих ліній". Реальна причина - переповнені склади через слабкий попит.

У березні 2026 року, коли загальний ринок нових легкових автомобілів у Росії зріс на 31%, продажі Lada впали на 17,4%. "Автоваз" став єдиним великим гравцем, який не скористався загальним пожвавленням.

Ринок активно відвойовують локалізовані китайські моделі Haval, Tenet і Belgee, а також глобальні бренди через паралельний імпорт. Lada не витримує конкуренції ані за ціною, ані за споживчими характеристиками.