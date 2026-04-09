Путин отправил своего посланника в США на переговоры с командой Трампа, - Reuters

22:41 09.04.2026 Чт
О чем будут разговаривать представители Москвы и Вашингтона?
aimg Валерий Ульяненко
Путин отправил своего посланника в США на переговоры с командой Трампа, - Reuters Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправился в США для переговоров с командой американского президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства рассказали, что Дмитриев встречается с членами администрации Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и американо-российского экономического сотрудничества.

Reuters отмечает, что визит состоится накануне решения США по поводу того, следует ли продлить смягчение санкций в отношении российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля.

Переговоры США и России

Напомним, в прошлом месяце во Флориде состоялась встреча делегаций США и страны-агрессора. Встреча проходила без Украины - по официальной версии, российская и американская команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Стоит отметить, что после этой встречи США неожиданно разрешили РФ продажу некоторой части нефти, а в Кремле сделали интересное заявление по поводу санкций.

На этих переговорах присутствовал спецпредставитель российского диктатора - Кирилл Дмитриев. Его задачей, как считают СМИ и аналитики, было "подкупить" Соединенные Штаты.

В частности, ранее Дмитриев утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов США и Россия оценивают в 14 триллионов долларов.

Агентство Bloomberg также писало о том, что Россия пытается подкупить президента США. Для этого Кремль разработал стратегию экономического сближения с администрацией Трампа, предусматривающую радикальный пересмотр финансовой политики страны-агрессора.

