Путин хочет всю Украину, он остановится лишь когда закончится топливо, - Зеленский

Так называемые "обмены территориями" с Россией не остановят войну в Украине. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Президент подчеркнул, что цель Путина - оккупация всей Украины.
"Кому-то может казаться, что обмены территориями, или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой или миром вроде бы может остановить эту войну. Это не так. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо",- заявил президент.
Он подчеркнул, что только сильные ответы могут заставить Россию изменить свои цели.
"Только уговорами, диалогом этого не добиться. Нужно сильное давление, чтобы вместо оккупации Украины у Путина была цель сохранить свою экономику", - добавил Зеленский.
Он добавил, что Россия всегда пытается воспользоваться дефицитом безопасности, и его нужно заполнить эффективным сотрудничеством американцев и европейцев.
"Именно с этой целью мы создаем новую систему гарантий безопасности на основе нашей сильной армии", - отметил президент.
Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, силам ПВО удалось сбить лишь четыре из них.
Туск обратил внимание, что значительная часть дронов прилетела с территории Беларуси.
По последним данным, в воздушное пространство Польши во время российской атаки проник по меньшей мере 21 беспилотник, они еще не все обнаружены.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
