У Навроцкого заявили, что в Польшу проник по меньшей мере 21 российский дрон

В воздушное пространство Польши во время российской атаки проник по меньшей мере 21 беспилотник, они еще не все обнаружены.

Об этом заявил советник президента Польши по международным вопросам Марцин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Количество зарегистрированных российских беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши, возросло до 21", - отметил Пшидач.

По его словам, еще не все из них найдены. По состоянию на минувшую ночь Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников.

Советник президента Польши также предостерег от ошибочного мнения, что якобы эти дроны были украинскими. По его словам, это является кампанией российской дезинформации.

Он также добавил, что польские власти четко заявили, что все обнаруженные дроны были российскими, и запущены с российской территории.