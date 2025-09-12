ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
У Навроцкого заявили, что в Польшу проник по меньшей мере 21 российский дрон

Пятница 12 сентября 2025 13:46
UA EN RU
У Навроцкого заявили, что в Польшу проник по меньшей мере 21 российский дрон Фото: в Польшу проник по меньшей мере 21 российский дрон (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

В воздушное пространство Польши во время российской атаки проник по меньшей мере 21 беспилотник, они еще не все обнаружены.

Об этом заявил советник президента Польши по международным вопросам Марцин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Количество зарегистрированных российских беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши, возросло до 21", - отметил Пшидач.

По его словам, еще не все из них найдены. По состоянию на минувшую ночь Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников.

Советник президента Польши также предостерег от ошибочного мнения, что якобы эти дроны были украинскими. По его словам, это является кампанией российской дезинформации.

Он также добавил, что польские власти четко заявили, что все обнаруженные дроны были российскими, и запущены с российской территории.

Российские дроны в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.

По последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

