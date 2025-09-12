Путін хоче всю Україну, він зупиниться лише коли закінчиться паливо, - Зеленський

Так звані "обміни територіями" з Росією не зупинять війну в Україні. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука.
Президент наголосив, що ціль Путіна - окупація всієї України.
"Комусь може здаватися, що обміни територіями, чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом начебто може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне", - заявив президент.
Він підкреслив, що лише сильні відповіді можуть змусити Росію змінити свої цілі.
"Тільки умовляннями, діалогом цього не добитися. Потрібен сильний тиск, щоб замість окупації України у Путіна була ціль зберегти свою економіку", - додав Зеленський.
Він додав, що Росія завжди намагається скористатися дефіцитом безпеки і його потрібно заповнити ефективною співпрацею американців та європейців.
"Саме з цією метою ми створюємо нову систему гарантій безпеки на основі нашої сильної армії", - зазначив президент.
Як відомо, 10 вересня близько двох десятків російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За словами прем’єра Дональда Туска, силам ППО вдалося збити лише чотири з них.
Туск звернув увагу, що значна частина дронів прилетіла з території Білорусі.
За останніми даними, у повітряний простір Польщі під час російської атаки проник щонайменше 21 безпілотник, вони ще не всі виявлені.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
