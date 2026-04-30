В России цензура добралась до фанатских баннеров и произведений Пушкина, - разведка

05:09 30.04.2026 Чт
Произведения из школьной программы теперь имеют пометку "18+"
aimg Екатерина Коваль
В России цензура добралась до фанатских баннеров и произведений Пушкина, - разведка Фото: ограничения в России приобретают все более абсурдные формы (УНИАН)

Россия расширяет цензуру на новые сферы - под ограничения попали спортивные фанаты на стадионах и классическая литература. Книги Пушкина и Чехова получили маркировку "18+", а баннеры болельщиков теперь могут запретить из-за "традиционных ценностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: РФ реанимирует "кукурузники" 1940-х из-за провала импортозамещения, - СВРУ

Фанатам - новые правила

Обновленные нормы поведения на официальных спортивных мероприятиях запрещают баннеры и флаги, которые могут противоречить "традиционным ценностям" или кого-то оскорблять. Формулировки намеренно размыты - это дает властям широкие возможности для произвольной трактовки.

Расширен и перечень запрещенных оскорблений: теперь под ограничения подпадают высказывания относительно "принадлежности к социальной группе". Даже обычная атрибутика болельщиков может стать предметом цензуры.

Пушкин и Чехов - под маркировкой 18+

После изменений законодательства относительно упоминаний о наркотиках в произведениях издатели массово помечают книги маркером "18+" или дополнительными предупреждениями. Под ограничения попала классическая литература - в частности произведения Пушкина и Чехова, некоторые из которых входят в школьную программу.

Единого списка запрещенных книг в России формально не существует. Зато сами издательства проводят внутреннюю цензуру - из соображений экономической целесообразности и страха штрафов.

Еще в начале года разведка обнародовала новый перехват, который показал критическое состояние региональных бюджетов в России.

А недавно появилась информация, что доверие к Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют даже официальные опросы.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО