Россия расширяет цензуру на новые сферы - под ограничения попали спортивные фанаты на стадионах и классическая литература. Книги Пушкина и Чехова получили маркировку "18+", а баннеры болельщиков теперь могут запретить из-за "традиционных ценностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Фанатам - новые правила

Обновленные нормы поведения на официальных спортивных мероприятиях запрещают баннеры и флаги, которые могут противоречить "традиционным ценностям" или кого-то оскорблять. Формулировки намеренно размыты - это дает властям широкие возможности для произвольной трактовки.

Расширен и перечень запрещенных оскорблений: теперь под ограничения подпадают высказывания относительно "принадлежности к социальной группе". Даже обычная атрибутика болельщиков может стать предметом цензуры.

Пушкин и Чехов - под маркировкой 18+

После изменений законодательства относительно упоминаний о наркотиках в произведениях издатели массово помечают книги маркером "18+" или дополнительными предупреждениями. Под ограничения попала классическая литература - в частности произведения Пушкина и Чехова, некоторые из которых входят в школьную программу.

Единого списка запрещенных книг в России формально не существует. Зато сами издательства проводят внутреннюю цензуру - из соображений экономической целесообразности и страха штрафов.