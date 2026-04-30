ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Росії цензура дісталася фанатських банерів та творів Пушкіна, - розвідка

05:09 30.04.2026 Чт
2 хв
Твори зі шкільної програми тепер мають позначку "18+"
aimg Катерина Коваль
У Росії цензура дісталася фанатських банерів та творів Пушкіна, - розвідка Фото: обмеження в Росії набувають дедалі абсурдніших форм (УНІАН)

Росія розширює цензуру на нові сфери - під обмеження потрапили спортивні фанати на стадіонах і класична література. Книги Пушкіна та Чехова отримали маркування "18+", а банери вболівальників тепер можуть заборонити через "традиційні цінності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також: РФ реанімує "кукурудзники" 1940-х через провал імпортозаміщення, - СЗРУ

Фанатам - нові правила

Оновлені норми поведінки на офіційних спортивних заходах забороняють банери та прапори, що можуть суперечити "традиційним цінностям" або когось ображати. Формулювання навмисно розмиті - це дає владі широкі можливості для довільного трактування.

Розширено і перелік заборонених образ: тепер під обмеження підпадають висловлювання щодо "належності до соціальної групи". Навіть звичайна атрибутика вболівальників може стати предметом цензури.

Пушкін і Чехов - під маркуванням 18+

Після змін законодавства щодо згадок про наркотики у творах видавці масово позначають книги маркером "18+" або додатковими попередженнями. Під обмеження потрапила класична література - зокрема твори Пушкіна і Чехова, деякі з яких входять до шкільної програми.

Єдиного списку заборонених книг в Росії формально не існує. Натомість самі видавництва проводять внутрішню цензуру - з міркувань економічної доцільності та страху штрафів.

Ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів у Росії.

А нещодавно з'явилася інформація, що довіра до Володимира Путіна серед росіян упала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це свідчать навіть офіційні опитування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО