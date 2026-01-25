"Денег нет даже на зарплаты": перехват ГУР показал кризис в регионах РФ
Украинская разведка обнародовала новый перехват, который свидетельствует о критическом состоянии региональных бюджетов в России. Из-за недостатка средств местные власти вынуждены сокращать административный аппарат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора жителей российской провинции, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехваченном разговоре речь идет о планах сократить до 20 процентов работников административных структур.
"В бюджетах нет денег даже на выплату заработных плат", - говорит местная жительница.
По ее словам, власти пытаются избежать прямого увольнения, предлагая сокращенным работникам другие должности. В то же время это сопровождается дополнительными бюрократическими требованиями и необходимостью получать новое образование, что вызывает возмущение среди людей.
"Людей фактически "выгоняют" из одной структуры, чтобы искусственно трудоустроить в другой, создавая новые формальные должности без реального содержания работы", - признается собеседница, не понимая логики таких решений.
Отдельно в разговоре упоминается и отсутствие инфраструктуры для общественных инициатив - жители хотят собраться, чтобы обсудить собственные проблемы, однако не имеют даже помещений для встреч.
При этом, по словам женщины, финансирование домов культуры формально не сокращают, хотя реальная потребность в них только растет.
Напомним, что экономика РФ завершила 2025 год в остром кризисе. Цены на нефть упали до минимума за последние пять лет, а развитие космической отрасли откатилось до уровня 1961 года.
В то же время США усилили давление на Россию, президент Дональд Трамп недавно подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет возможности санкционного воздействия.
Также Международный валютный фонд 19 января, снизил прогноз экономического роста России в 2026 году на 0,2 процентного пункта - до 0,8 процентов.