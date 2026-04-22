РФ реанимирует "кукурузники" 1940-х из-за провала импортозамещения, - СВРУ
Россия из-за санкций и провала проектов импортозамещения решила реанимировать старые самолеты Ан-2 (известные как "кукурузники").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Предложение НИИ
Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил поднять с баз хранения около 700 самолетов Ан-2. Причина - катастрофическая дыра в малой авиации страны. Альтернатив не осталось: санкции отрезали доступ к новой технике, а оба доморощенных проекта импортозамещения провалились.
Без воздушного сообщения фактически отрезана от остальной страны примерно 60% территории РФ - те районы, куда не ведут ни автодороги, ни железная дорога.
АН-2 и его состояние
Ан-2, спроектированный еще в 1940-х годах, десятилетиями был "рабочей лошадкой" малой авиации сначала СССР, а затем РФ. За все время в нескольких странах (в частности в Украине, Польше и Китае) собрали более 17 тысяч машин. Большинство из них давно списаны и уничтожены.
Сегодня в активной эксплуатации на территории РФ остается лишь 249 бортов, еще 276 числятся за ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). С 2024 года Россия остановила списание старых машин и вернула в небо 16 единиц. Вопрос безопасности пассажиров в этих расчетах не фигурирует.
Провалы импортозамещения
Параллельно произошла серия провалов с "современными" заменителями:
Самолет "Байкал", который должен был вытеснить украинские Ан-2 из авиапарка РФ, с 2023 года неустанно переносит сертификацию - сначала на 2025-й, потом на 2026-й, теперь намекают на 2027-й. Технические и финансовые проблемы не позволяют назвать реальную дату.
Второй проект - ТВС-2МС (глубокая модернизация того же Ан-2, разработанная без государственных денег и признанная технически успешной) - в России закрыт. Монгольская компания MUNKH AERO будет эксплуатировать эти машины у себя, но уже с американскими двигателями.
Проблема с двигателями
Именно двигатели становятся главным препятствием для реанимации 700 законсервированных бортов. Вариантов два - и оба тупики:
Американские двигатели - недоступны из-за санкций.
Российский ТВД-10Б - существует на бумаге. Перспективы его серийного производства в условиях технического и финансового истощения отрасли специалисты осторожно характеризуют как "довольно туманные".
