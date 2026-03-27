Худшие цифры с 2022 года: в РФ зафиксировали рекордное падение доверия к Путину

Доверие к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Интересно, что это демонстрируют даже "официальные" опросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На общественные настроения в РФ начали существенно влиять три фактора. Это усталость от войны, замедление экономики и усиление налогового давления. Результаты опроса, который провел государственный центр ВЦИОМ за период с 19 по 22 марта, показали, что рейтинги Путина демонстрируют отрицательную динамику:

Уровень доверия к Путину: снизился с 76,7% до 75% .

снизился с 76,7% до . Уровень одобрения деятельности Путина: упал на 1,9% до 70,1%.

Отмечается, что ниже показатели были только в феврале 2022 года. В то же время антирейтинг Путина растет: 20,1% россиян заявили, что не доверяют ему, а 183% - что не одобряют работу диктатора.

Учитывая, что в России боятся высказывать реальное мнение, а "опрос" проводила подконтрольная российскому режиму структура - это рекордные негативные показатели за все время конфликта. Аналитики считают, что цифры могут быть откорректированы, и называют несколько факторов такого радикального изменения настроений:

Экономическое давление: Повышение НДС с начала года и высокие процентные ставки для сдерживания инфляции ударили по доходам домохозяйств в России. Усталость от войны: Опрос независимого "Левада-центра" ранее показал, что 67% россиян выступают за переход к мирным переговорам. Бытовые факторы: Массовые перебои в работе интернета и общее ощущение стагнации усиливают недовольство россиян действиями властей.