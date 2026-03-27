Худшие цифры с 2022 года: в РФ зафиксировали рекордное падение доверия к Путину
Доверие к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Интересно, что это демонстрируют даже "официальные" опросы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На общественные настроения в РФ начали существенно влиять три фактора. Это усталость от войны, замедление экономики и усиление налогового давления. Результаты опроса, который провел государственный центр ВЦИОМ за период с 19 по 22 марта, показали, что рейтинги Путина демонстрируют отрицательную динамику:
- Уровень доверия к Путину: снизился с 76,7% до 75%.
- Уровень одобрения деятельности Путина: упал на 1,9% до 70,1%.
Отмечается, что ниже показатели были только в феврале 2022 года. В то же время антирейтинг Путина растет: 20,1% россиян заявили, что не доверяют ему, а 183% - что не одобряют работу диктатора.
Учитывая, что в России боятся высказывать реальное мнение, а "опрос" проводила подконтрольная российскому режиму структура - это рекордные негативные показатели за все время конфликта. Аналитики считают, что цифры могут быть откорректированы, и называют несколько факторов такого радикального изменения настроений:
- Экономическое давление: Повышение НДС с начала года и высокие процентные ставки для сдерживания инфляции ударили по доходам домохозяйств в России.
- Усталость от войны: Опрос независимого "Левада-центра" ранее показал, что 67% россиян выступают за переход к мирным переговорам.
- Бытовые факторы: Массовые перебои в работе интернета и общее ощущение стагнации усиливают недовольство россиян действиями властей.
"Усталость общественности является причиной стагнации рейтингов. На практике все просто выживают", - подвел итоги Андрей Колесников, московский политический аналитик.
Отдельно напомним, что Путин провел 26 марта закрытую встречу с российскими олигархами, где выдвинул им требование "скинуться" на войну деньгами. По меньшей мере двое согласились.
Еще до этого Служба внешней разведки Украины сообщила, что российская экономика вошла в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет, который сравнивают со сценарием позднего СССР. А бюджет РФ на 2026 год трещал по швам, поскольку первые месяцы были завершены с огромным дефицитом.