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В России утверждают об отражении "атаки дронов"

Иллюстративное фото: в Минобороны РФ рассказали о работе ПВО из-за якобы атаки дронов (doblest club)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны РФ заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны при отражении в ночь на 16 февраля якобы атаки дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оборонного ведомства страны-агрессора.

Как утверждают в российском министерстве, якобы были перехвачены и сбиты пять беспилотников самолетного типа.

В этом ночном "налете" российская сторона традиционно винит Украину. Также указывается о "прекращении попытки" воздушной атаки по неуказанным объектам.

"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в заявлении.

Атаки беспилотников в России

Напомним, ранее в РФ заявляли об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда ПВО ВС якобы удалось сбить 21 беспилотник.

Перед этим, 21 января, в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

А 9 февраля в России заявили, что ударные беспилотники пытались атаковать по меньшей мере четыре региона, и что силы ПВО якобы сбили 19 дронов-камикадзе.

Позже, 14 февраля, российское Минобороны также заявило об атаке "украинских" беспилотников, и о работе ППО в некоторых регионах.

Напомним также, после полуночи 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы. При этом в сети отмечалось, что перед пожаром слышали взрывы.

Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что тогда в Курской области была атакована нефтебаза, и это операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Министерство обороны РФБелгородская областьПВОАтака дронов