ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заявили об атаке беспилотников: названо количество

Среда 14 февраля 2024 06:45
UA EN RU
Россияне заявили об атаке беспилотников: названо количество Фото: россияне заявили об атаке беспилотников (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российское Минобороны заявило об атаке "украинских" беспилотников. В некоторых регионах работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости и страницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого в социальной сети VK.

По словам источника в Минобороны РФ, всего над территорией России якобы перехвачены и уничтожены девять "украинских" беспилотников.

"Девять беспилотников перехвачены и уничтожены ночью: два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем, сообщили в МО РФ", - написали российские СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об якобы работе ПВО и одной раненой женщине.

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на ситуацию не отреагировал.

Атака беспилотников по территории России

Ранее мы писали, что в России заявили об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда им якобы удалось сбить 21 дрон.

К слову, 21 января в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область Воронежская область Война в Украине
NEWS
"Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения
"Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО