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В Росії стверджують про відбиття "атаки дронів"

Ілюстративне фото: у Міноборони РФ розповіли про роботу ППО через нібито атаку дронів (doblest club)
Автор: Володимир Костирін

В Міністерстві оборони РФ заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони при відбитті у ніч проти 16 лютого нібито атаки дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оборонного відомства країни-агресора.

Як стверджують у російському міністерстві, нібито були перехоплені та збиті п'ять безпілотників літакового типу. 

В цьому нічному "нальоті" російська сторона традиційно звинувачує Україну. Також вказується про "припинення спроби" повітряної атаки по невказаних об'єктах.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (4 БПЛА)", - йдеться у заяві.

Атаки безпілотників у Росії

Нагадаємо, раніше в РФ заявляли про масовану атаку дронів уночі 30 січня. Тоді ППО ЗС нібито вдалося збити 21 безпілотник.

Перед цим, 21 січня, в районі нафтового термінала в Усть-Лузі Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 людей.Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію було проведено СБУ.

А 9 лютого у Росії заявили, що ударні безпілотники намагалися атакувати щонайменше чотири регіони, і що сили ППО нібито збили 19 дронів-камікадзе.

Пізніше, 14 лютого, російське Міноборони також заявило про атаку "українських" безпілотників, і про роботу ППО в деяких регіонах.

Нагадаємо також, після опівночі 15 лютого росіяни у мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази. При цьому у мережі зазначали, що перед пожежею чули вибухи.

Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що тоді у Курській області була атакована нафтобаза, і це операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Міністерство оборони РФБєлгородська областьПВОАтака дронів