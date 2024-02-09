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Под ударом - четыре региона: В РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников

Пятница 09 февраля 2024 07:25
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Под ударом - четыре региона: В РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников Фото: в РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России заявили, что ударные беспилотники пытались атаковать по меньшей мере четыре региона. Сообщается, что силы ПВО якобы сбили 19 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 19 беспилотников над территориями Курской, Брянской и Орловской областей, Краснодарского края и Черного моря", - сообщается в сводке Минобороны РФ.

Отметим, что сегодня ночью были слышны взрывы и зафиксирован пожар на Ильском НПЗ, который расположен в Краснодарском крае РФ. Очевидцы сообщают, что перед взрывами и крупным возгоранием были слышны характерные звуки работы беспилотников.

Что предшествовало

Ранее эксперты ISW заявили, что в России усиливается беспокойство существенным преимуществом Вооруженных сил Украины в использовании беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников, которые массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.

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