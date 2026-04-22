В России еще два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов, - Reuters
В России после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам собеседников Reuters, Туапсинский НПЗ, который единственный на черноморском побережье России, остановил работу еще 16 апреля после атаки беспилотников на порт Туапсе. Повторный удар по объекту произошел 20 апреля.
В результате атак были повреждены портовая инфраструктура и резервуары с нефтью. Дым от пожара, по данным источников, ко вторнику растянулся примерно на 300 км и достиг Ставрополя.
Из-за невозможности отгрузки продукции Туапсинский НПЗ остановил единственную установку первичной переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.
Также, по данным собеседников агентства, 18 апреля остановил работу Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год. Предприятие подверглось атаке в субботу, после чего были выведены из эксплуатации обе установки первичной переработки нефти - АВТ-11 и АВТ-9. В прошлом году завод произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.
Атаки на Туапсе и Новокуйбышевск
Напомним, 16 апреля СБУ совместно с Силами обороны провела успешную операцию, атаковав нефтеперерабатывающий завод и объекты транспортной инфраструктуры в порту Туапсе.
Уже через несколько дней, в ночь на 20 апреля, украинские защитники совершили повторный удар по нефтяному терминалу в этом же районе. В результате атаки было подтверждено попадание непосредственно в резервуарный парк, что вызвало масштабный пожар на объекте.
Дым от пожара в Туапсе растянулся более чем на 300 км. Это зафиксировали спутники NASA, кадры которых обнародовали в сети.
Нефтеперерабатывающий завод в российском Новокуйбышевске оказался под ударом дронов 18 апреля.
После серии из восьми взрывов на промышленном объекте началось сильное возгорание. Очевидцы публиковали кадры с масштабным задымлением, поднявшимся над районом предприятия.