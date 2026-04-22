В России еще два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов, - Reuters

В России после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам собеседников Reuters, Туапсинский НПЗ, который единственный на черноморском побережье России, остановил работу еще 16 апреля после атаки беспилотников на порт Туапсе. Повторный удар по объекту произошел 20 апреля.

В результате атак были повреждены портовая инфраструктура и резервуары с нефтью. Дым от пожара, по данным источников, ко вторнику растянулся примерно на 300 км и достиг Ставрополя.

Из-за невозможности отгрузки продукции Туапсинский НПЗ остановил единственную установку первичной переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Также, по данным собеседников агентства, 18 апреля остановил работу Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год. Предприятие подверглось атаке в субботу, после чего были выведены из эксплуатации обе установки первичной переработки нефти - АВТ-11 и АВТ-9. В прошлом году завод произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.