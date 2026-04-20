Украинские дроны нанесли новый удар по нефтетерминалу в Туапсе
В ночь на понедельник, 20 апреля, Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.
Он рассказал, что к атаке были привлечены подразделения СБС, Сил специальных операций и Главного управления разведки.
Командующий СБС отметил, что ночной обстрел стал дублем предыдущего удара, а пожары на объекте возобновились. "Мадьяр" напомнил, что последствия предыдущей атаки россияне ликвидировали в течение трех последних дней.
"Камбек "на бис" огня благодатного на критически-важную нефтеналивную установку в ночь на 20 апреля, Свободолюбивой Украинской Птицей доставленного", - говорится в его заявлении.
Ночью местные жители жаловались на обстрел порта в Туапсе, также они сообщали об атаке на НПЗ. На обнародованных видео было слышно дроны и работу ПВО, а также взрывы от ударов по цели.
Кроме того, на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом заметны густые столбы дыма.
Что говорят в Генштабе
В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.
После ударов по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.
Удары по Туапсинскому НПЗ
Напомним, в ночь на 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.
Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
Отметим, перед этим Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ в ночь на 31 декабря. Тогда были повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов
Перед этим, в ноябре, дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру российского морского торгового порта в Туапсе. Тогда местные жители писали о взрывах в городе, а режим беспилотной опасности длился почти 8 часов.