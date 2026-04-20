Украинские дроны нанесли новый удар по нефтетерминалу в Туапсе

12:56 20.04.2026 Пн
2 мин
На важном для РФ объекте снова вспыхнули пожары на важном объекте
aimg Валерий Ульяненко
Украинские дроны нанесли новый удар по нефтетерминалу в Туапсе Иллюстративное фото: дроны снова атаковали нефтетерминал в российском Туапсе (росСМИ)

В ночь на понедельник, 20 апреля, Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

Читайте также: "Минус 100 млн долларов в день": "Мадьяр" озвучил потери нефтяных доходов РФ

Он рассказал, что к атаке были привлечены подразделения СБС, Сил специальных операций и Главного управления разведки.

Командующий СБС отметил, что ночной обстрел стал дублем предыдущего удара, а пожары на объекте возобновились. "Мадьяр" напомнил, что последствия предыдущей атаки россияне ликвидировали в течение трех последних дней.

"Камбек "на бис" огня благодатного на критически-важную нефтеналивную установку в ночь на 20 апреля, Свободолюбивой Украинской Птицей доставленного", - говорится в его заявлении.

Ночью местные жители жаловались на обстрел порта в Туапсе, также они сообщали об атаке на НПЗ. На обнародованных видео было слышно дроны и работу ПВО, а также взрывы от ударов по цели.

Кроме того, на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом заметны густые столбы дыма.

Что говорят в Генштабе

В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

После ударов по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Удары по Туапсинскому НПЗ

Напомним, в ночь на 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Отметим, перед этим Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ в ночь на 31 декабря. Тогда были повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов

Перед этим, в ноябре, дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру российского морского торгового порта в Туапсе. Тогда местные жители писали о взрывах в городе, а режим беспилотной опасности длился почти 8 часов.

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы