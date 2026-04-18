Дроны добрались до НПЗ в Самарской области: в Новокуйбышевске раздавались взрывы

07:11 18.04.2026 Сб
Что известно о пожаре на стратегической установке?
aimg Екатерина Коваль
Дроны добрались до НПЗ в Самарской области: в Новокуйбышевске раздавались взрывы Фото: дым от НПЗ виден во всем городе, пишут очевидцы (росСМИ)

В Самарской области России утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что произошло

По данным мониторинговых ресурсов, около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске прогремели взрывы - очевидцы насчитали не менее 6-8 громких звуков.

В восточной и северной частях города наблюдали яркие вспышки в небе. После атаки над Новокуйбышевском поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

Россияне сообщают, что в городе звучит сирена воздушной тревоги, а в аэропорту введен режим "Ковер" (запрет на полеты).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 03:00 объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе, однако сам удар на момент публикации не комментировал.

Фото: НПЗ в Новокуйбышевске после атаки беспилотников (t.me/exilenova_plus)

Объект атаки

Вероятно, дроны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть". Это один из ключевых НПЗ в Поволжье, его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

По данным геолокации, пожар, скорее всего, возник на установке ЭЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Атака на Новокуйбышевский НПЗ стала очередной в серии ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Накануне, 16 апреля, в Краснодарском крае РФ работала ПВО: сообщалось о взрывах и пожаре в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

Тогда горели по меньшей мере два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

По данным Reuters, 7 апреля после удара украинских дронов остановился четвертый по величине НПЗ России.

А еще раньше, в ноябре 2025 года, неизвестные беспилотники уже атаковали Новокуйбышевск, тогда целью также предположительно был местный нефтеперерабатывающий завод.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
