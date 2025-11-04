Жители российских Липецка и Нижнего Новгорода жалуются на взрывы, работает ПВО

В небе над Липецком и Нижним Новгородом раздаются взрывы - местные жители сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы в Липецке

Около полуночи в Липецке был объявлен "красный уровень угрозы атаки БпЛА".

Местные жители писали в соцсетях о громких взрывах в небе над городом и работе ПВО.

В городе звучали сирены воздушной тревоги.

Неизвестные дроны в Нижнем Новгороде

Примерно в то же время о "дроновой опасности" сообщали Telegram-каналы Нижнего Новгорода.

Впоследствии появилась информация о сбитии неизвестного дрона над городом.

Официального объяснения от местных властей не было.

Местные жители сообщали о вспышках в небе и громких звуках, от которых "в квартирах дрожали окна".

В то же время в аэропорту "Стригино" ввели план "Ковер" - он не работал на вылет и прием самолетов.

О взрывах сообщалось и в городе Кстово под Нижним Новгородом. После взрывов там было видно красное зарево.

Также сообщается, что не работают аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары.