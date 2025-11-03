ВСУ ночью поразили Саратовский НПЗ, возник пожар, - Генштаб

Силы обороны Украины ночью атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и Telegram командующего СБС ВСУ Роберта Бровди.

"В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", - заявили в Генштабе.

Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

Также Силы обороны нанесли огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", - говорится в сообщении Генштаба.

Что говорят в СБС ВСУ

"Червивая нефте-наливайка на 4,8-7,2 млн т в очередной раз устала. Подзевано ТПС "Сергеевка" обеспечение железнодорожной инфраструктуры Миллерово в Ростовской области", - говорится в сообщении командующего СБС ВСУ.