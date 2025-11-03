ВСУ ночью поразили Саратовский НПЗ, возник пожар, - Генштаб
Силы обороны Украины ночью атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и Telegram командующего СБС ВСУ Роберта Бровди.
"В ночь на 3 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", - заявили в Генштабе.
Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.
Также Силы обороны нанесли огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины. В частности, поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.
"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", - говорится в сообщении Генштаба.
Что говорят в СБС ВСУ
"Червивая нефте-наливайка на 4,8-7,2 млн т в очередной раз устала. Подзевано ТПС "Сергеевка" обеспечение железнодорожной инфраструктуры Миллерово в Ростовской области", - говорится в сообщении командующего СБС ВСУ.
Удары по НПЗ в России
Отметим, что россияне регулярно жалуются на атаку неизвестных дронов в разных уголках страны. Как правило, под ударом оказываются российские НПЗ. Периодически эти атаки подтверждает Генштаб ВСУ.
Кроме того, на днях глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.
Также напомним, что в сентябре Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.