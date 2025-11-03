Блэкауты в российских городах: где и почему пропал свет
Рыльск Курской области и Фролово Волгоградской области вечером 3 ноября остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернаторов этих регионов.
Отключение света во Фролово
В городе Фролово Волгоградской области из-за попадания неизвестных беспилотников произошел пожар на местной подстанции.
Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что в результате падения обломков БпЛА возник пожар на электрической подстанции "Фроловская".
Около 21:00 на территории Волгоградской области была объявлена "дроновая опасность". Сообщение об этом присылало МЧС.
Местным жителям советовали отходить от окон и избегать открытых участков улиц.
Одновременно в аэропорту Волгограда объявляли план "Ковер".
Блэкаут в Курской области
Также свет исчез в нескольких населенных пунктах Курской области. Видео с темными улицами публиковали местные жители.
Губернатор региона Александр Хинштейн написал в Telegram, что под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.
Чиновник сообщил, что аварийное отключение электроснабжения произошло в результате "удара врага" по подстанции.
Какие города РФ оставались без электричества
Как писало РБК-Украина, 1 ноября под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ. Там якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.
Вечером 31 октября без света осталось Подмосковье. Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.
В Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения. По данным российских Телеграмм-каналов, дрон попал в открытое распределительное устройство.