Блэкауты в российских городах: где и почему пропал свет

Рыльск Курской области и Фролово Волгоградской области вечером 3 ноября остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернаторов этих регионов.

Отключение света во Фролово

В городе Фролово Волгоградской области из-за попадания неизвестных беспилотников произошел пожар на местной подстанции.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что в результате падения обломков БпЛА возник пожар на электрической подстанции "Фроловская".

Около 21:00 на территории Волгоградской области была объявлена "дроновая опасность". Сообщение об этом присылало МЧС.

Местным жителям советовали отходить от окон и избегать открытых участков улиц.

Одновременно в аэропорту Волгограда объявляли план "Ковер".

Блэкаут в Курской области

Также свет исчез в нескольких населенных пунктах Курской области. Видео с темными улицами публиковали местные жители.

Губернатор региона Александр Хинштейн написал в Telegram, что под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.

Чиновник сообщил, что аварийное отключение электроснабжения произошло в результате "удара врага" по подстанции.