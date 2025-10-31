Украинские удары по НПЗ сократили нефтедобычу в РФ на 90%, - Малюк
Украинские силы нанесли более 160 ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в глубине России, что привело к сокращению нефтедобычи на 90% и вызвало дефицит топлива более 20%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка во время брифинга для журналистов.
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что за последние месяцы украинские силы нанесли более 160 точных ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ.
По его словам, в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.
Также Малюк отметил, что с начала 2025 года уничтожено 40% российских систем "Панцирь", тогда как, по его данным, Россия производит их всего около 30 в год.
"Кроме санкций, у нас есть и декларирование кинетических санкций. То есть, дипстрайки, работа в глубоком тылу, за счет дронов. Речь идет о расстоянии 120 километров плюс", - отметил он.
Малюк также подчеркнул, на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского, используются именно законные цели - нефтедобыча и нефтепереработка.
"Это 90% бюджета Министерства обороны РФ, то есть это грязные нефтерубли за счет которых враг убивает нас", - пояснил он.
Удары по НПЗ в России
Напомним, что еще в сентябре, Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
Операцию проводили во взаимодействии с российскими партизанами. В целом Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по нескольким объектам в России.
Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.
В то же время, только за день до этого, 6 сентября Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. На тот момент, операторами 14-го полка СБС было проведено 11 операций "deep strike".
Заметим, что в ночь на 29 октября Силы обороны Украины осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России.
Под огнем оказались сразу три предприятия. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.
А вот вчера стало известно, что один российский нефтеперерабатывающий завод останавливает работу.