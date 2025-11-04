В Башкортостане произошел взрыв на НПЗ после атаки неизвестных дронов
В городе Стерлитамак в Башкортостане после взрыва поврежден местный нефтехимический завод. Ранее там объявлялась "дроновая опасность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и губернатора Башкортостана.
Утром 4 ноября в Башкортостане была объявлена "беспилотная опасность".
Местные жители сообщали о взрывах в Стерлитамаке. Их было как минимум два - около 6:20 и 7:00 по местному времени.
В соцсетях стало появляться видео вспышек.
Позже мэр города подтвердил, что взрыв произошел в цехе водоочистки АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", частично произошел обвал цеха, никто не пострадал. Он добавил, что причины взрыва устанавливаются.
Впоследствии губернатор Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что промышленный комплекс Стерлитамака атаковали два неизвестных беспилотника.
Они были сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.
Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил чиновник.
АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в российский химический холдинг "Росхим".
На сайте предприятия указано, что его продукция применяется в нефтеперерабатывающей, пищевой, медицинской, косметической промышленности, а также в производстве пластмасс и резинотехнических изделий.
Инциденты в российских регионах в ночь на 4 ноября
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 4 ноября жители российских Липецка и Нижнего Новгорода жаловались на взрывы, работало ПВО.
Не работали аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары.
Также вечером 3 ноября в некоторых российских городах пропал свет.
В частности, в городе Фролово Волгоградской области из-за попадания неизвестных беспилотников произошел пожар на местной подстанции.
Также свет исчез в нескольких населенных пунктах Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн написал в Telegram, что под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.