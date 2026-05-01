Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Харьков под ударом: россияне массированно обстреливают АЗС

08:57 01.05.2026 Пт
2 мин
Чем враг атаковал город?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне утром атаковали пять районов Харькова (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Российские оккупанты утром 1 мая атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сначала россияне атаковали ударными дронами Холодногорский район.

Позже в Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку. Повреждены несколько авто и здание АЗС. Информация о пострадавших пока не поступала.

Еще один удар по городу зафиксирован в Салтовском районе. Травмирован 36-летний мужчина. Предварительно, он получил осколочные ранения.

Медики госпитализировали пострадавшего, ему оказывается вся необходимая помощь.

Немышлянский район также оказался под ударом вражеских дронов.

В Слободском районе враг также атаковал заправку. Из-за попадания вражеского беспилотника пострадал 55-летний мужчина.

У него острая реакция реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь на месте.

По данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ в Харькове обстреляла три АЗС, еще данные по одной проверяются.

Кроме этого, еще одна заправка обстреляна в Харьковской области

Враг, вероятно, атаковал дроонами с искусственным интеллектом V2U.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

В частности, россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.

Вчера, 30 апреля, российские войска атаковали Николаев дронами. В результате удара поврежден частный сектор и многоквартирный дом, возник пожар.

Также россияне вчера днем ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.

ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов